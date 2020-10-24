Арестован глава космического центра «Восточный»

Директор космического центра «Восточный» Роман Бобков арестован на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и к служебному подлогу.

Как сообщает Благовещенский городской суд, уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Амурской области.

Расследованием занимается следователь по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме «Восточный») регионального СУ СК РФ.

«Из представленных материалов следует, что Бобков Р. В. подозревается в совершении двух умышленных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления», — говорится в сообщении суда.

По информации газеты «Коммерсант», Бобков, а также главный инспектор 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрий Фоминцев подозреваются в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме «Восточный».

«Предполагаемый ущерб от их действий составил полмиллиарда рублей», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года Следственный комитет России выявил очередной эпизод хищения бюджетных средств при строительстве космодрома «Восточный».

Как писал ridus.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области, «как следует» навести там порядок до сих пор не удалось.

Космодром «Восточный» в Амурской области — это первый национальный космодром России гражданского назначения. Его строительство началось в 2012 году и с тех пор сопровождалось многочисленными коррупционными скандалами. По данным Генпрокуратуры, в 2014—2018 годах было возбуждено 140 уголовных дел, а общий ущерб был оценен в 10 миллиардов рублей.