На высылку своих дипломатов из РФ ответили Берлин, Варшава и Стокгольм

О высылке по одному российскому дипломату одновременно объявили министерства иностранных дел Германии, Швеции и Польши.

Так выглядят их ответные меры на высылку из России дипломатов этих государств, обвиненных в участии в несогласованных акциях в Москве и Петербурге.

МИД ФРГ объявил персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Берлине. При этом представитель ведомства назвал решение Москвы о высылке европейских дипломатов неоправданным. В германском МИДе утверждают, что сотрудник посольства ФРГ выполнял свои стандартные служебные обязанности в соответствии с Венской конвенцией.

В МИДе Швеции объявили персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Стокгольме, отметив, что «это ясный ответ на неприемлемое решение выслать шведского дипломата, который всего лишь делал свою работу».

В соответствии с принципом взаимности МИД Польши объявил persona non grata сотрудника российского генконсульства в Познани, назвав необоснованной высылку дипломата, работавшего в петербургском генкосульстве Польши.

На Смоленской площади высылку российских дипломатов назвали необоснованной и расценили это решение как недружественный шаг, сообщает «Интерфакс».



Как писал ранее ridus.ru, Манфред Вебер, лидер фракции христианских демократов, которая считается крупнейшей в Европарламенте, призвал ужесточить санкции против России. Так, по его мнению, необходимо ответить на высылку трех европейских дипломатов из Москвы.

Напомним, МИД РФ объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в несогласованных акциях 23 января.

