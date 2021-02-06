В Европарламенте готовятся отомстить России за высылку трех дипломатов

Манфред Вебер, лидер фракции христианских демократов, которая считается крупнейшей в Европарламенте, призвал ужесточить санкции против России. Так, по его мнению, необходимо ответить на высылку трех европейских дипломатов из Москвы.

«Находящиеся на рассмотрении санкции против России должны быть задействованы. Денежные потоки российских сторонников властных структур Кремля в Евросоюзе должны быть перекрыты, а их счета заморожены», — подчеркнул Вебер.

Председатель оргкомитета белорусской партии «Союз» Сергей Лущ напомнил, что Республика Беларусь тоже недавно столкнулась с жестким противодействием со стороны Запада.

Не стоит уповать на сознательность тех, кто инициировал санкции, потому что данные силы преследуют прагматичные цели, лишь прикрываясь демократической повесткой. Главной мерой противодействия экономическому давлению, может стать только более тесная кооперация Беларуси и России, которая показала свою эффективность в августе, когда оппоненты белорусского государства постарались остановить наши производства. Именно российские заказы удержали трудовые коллективы от забастовки, ибо рабочие прекрасно понимали, что стабильность в производственном процессе является гарантом их благополучия, — уверен Лущ.

«Экономическое давление стран ЕС и США на Беларусь и Россию будет только нарастать, поэтому следует делать акцент на принятии контрмер, из которых, масштабирование белорусско-российской кооперации и реализация Союзного договора, видятся наиболее эффективными», — заключил политик.

Ранее МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в несогласованных акциях 23 января.