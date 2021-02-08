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Стал известен новый вид мошенничества на дорогах

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© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

Мошенники придумали новую схему обмана водителей на дорогах, сообщил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.

Он объяснил, что аферисты «замечают» неисправность в автомобиле жертвы и предлагают свою помощь в обмен на деньги.

По словам Евсина, противоправные действия одного из таких мошенников на днях пресекли сотрудники ЦОДД. Дорожный патруль обратил внимание на то, как автомобилист вынудил остановиться женщину, находящуюся за рулем «Фольксвагена».

«Выбежал водитель-аферист и сообщил, что из-под капотного пространства идет дым. Женщина открыла капот. Аферист произвел манипуляции и пошел дым», — рассказал Евсин в Facebook.

Мошенник также напугал женщину тем, что машина якобы может загореться и надо лишь поменять датчик, расположенный на выходном коллекторе. При этом мужчина с радостью объявил, что такой датчик у него имеется, и за семь тысяч рублей он произведет замену.

Заметив приближение патруля, аферист тут же скрылся. Сотрудники ЦОДД проверили на месте исправность автомобиля и объяснили женщине, что она могла стать жертвой мошенника.

© Facebook.com

© Facebook.com

Информацию о мужчине передали в полицию, его автомобиль будут разыскивать, подытожил Евсин.

Ранее сообщалось, что восемь членов преступной группы, инсценировавшей 34 дорожно-транспортных происшествия, оказались на скамье подсудимых в Пензе. Среди них — два сотрудника Федеральной службы судебных приставов, один инспектор ГИБДД и два работника независимой экспертной организации. В общей сложности мошенники незаконно получили от страховых компаний более 5,7 миллионов рублей.

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