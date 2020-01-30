Организаторов «подстав» на дорогах осудили в Пензе

Восемь членов преступной группы, инсценировавшей 34 дорожно-транспортных происшествия, осудили в Пензе. На скамье подсудимых оказались два сотрудника Федеральной службы судебных приставов, один инспектор ГИБДД и два работника независимой экспертной организации. В общей сложности мошенники незаконно получили от страховых компаний более 5,7 миллионов рублей.

Сообщество в 2015 году организовал житель Пензенской области 1988 года рождения. Ему суд выписал самый длительный срок — три года и 10 месяцев колонии общего режима. Два его подельника также проведут за решеткой более двух лет. Остальных наказали условно.

Преступники заранее заключили договоры ОСАГО с семью страховыми компаниями и с 2015 по апрель 2018 года поочередно выступали в качестве виновной и потерпевшей сторон. Аварии устраивали в Пензе и Пензенской области. Члены группы использовали формальные осмотры поврежденных автомобилей и отчеты о стоимости восстановительного ремонта.

«Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора участникам организованной преступной группы по 34 эпизодам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой)», — сказано в сообщении областного управления Следственного комитета.

В сообщении отмечается, что суд признал недоказанным эпизод покушения на мошенничество. Приговор пока не вступил в законную силу.

Несколько дней назад полицейские задержали в Санкт-Петербурге четырех членов преступной группы, которые инсценировали ДТП.