Посол КНР в США призвал искать источник COVID-19 по всему миру

Источник распространения коронавируса следует искать по всему миру, а не только в Китае, заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай.

Он напомнил, что в настоящее время в Ухане совместно с китайскими коллегами активно работает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Посол также обратил внимание на сообщения СМИ о более ранних случаях заражения в других частях мира.

«Так что, безусловно, есть необходимость далее вести поиски по всему миру для установления источника распространения вируса, чтобы человечество было лучше подготовлено, когда мы столкнемся с другим вирусом», — приводит ТАСС его слова, сказанные в эфире CNN.

В связи с этим Цуй Тянькай задался вопросом, позволят ли экспертам ВОЗ заняться поисками источника COVID-19 в США.

Комментируя утверждения ряда официальных лиц США о том, что очаг распространения коронавируса якобы находится в лаборатории в Ухане, посол отметил, что прежде чем предъявлять подобные обвинения, следует представить доказательства.

Цуй Тянькай призвал не политизировать вопрос о происхождении COVID-19 и позволить ученым выполнять свою работу.

Как писал ранее ridus.ru, один из делегатов миссии ВОЗ, которая проводит расследование в китайском городе Ухане, где в декабре 2019 года произошла первая вспышка коронавируса, сообщил об обнаружении «важных улик».

Ранее зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ, в которую входят 14 человек, рассказал, что китайская сторона предоставила полный доступ ко всем объектам, которые ВОЗ хотела посетить, а также организовала встречи со всеми людьми, с которыми планировали пообщаться эксперты.

Он также пояснил, что команда ВОЗ уже завершила посещение ключевых объектов и проведет следующие несколько дней, просматривая данные и консультируясь с китайскими экспертами. После чего эксперты выступят на брифинге 10 февраля с отчетом.

Напомним, что на прошлой неделе специалисты ВОЗ вместе с китайским учеными посетили больницу в Ухани, где лежали первые пациенты с коронавирусом. Также они побывали на «мокром рынке» животных и морепродуктов Хуанань, который был закрыт с января прошлого года из-за вспышки коронавируса.