Посол КНР в США призвал искать источник COVID-19 по всему миру
- 07 февраля 2021, 21:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Источник распространения коронавируса следует искать по всему миру, а не только в Китае, заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай.
Он напомнил, что в настоящее время в Ухане совместно с китайскими коллегами активно работает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Посол также обратил внимание на сообщения СМИ о более ранних случаях заражения в других частях мира.
«Так что, безусловно, есть необходимость далее вести поиски по всему миру для установления источника распространения вируса, чтобы человечество было лучше подготовлено, когда мы столкнемся с другим вирусом», — приводит ТАСС его слова, сказанные в эфире CNN.
В связи с этим Цуй Тянькай задался вопросом, позволят ли экспертам ВОЗ заняться поисками источника COVID-19 в США.
Комментируя утверждения ряда официальных лиц США о том, что очаг распространения коронавируса якобы находится в лаборатории в Ухане, посол отметил, что прежде чем предъявлять подобные обвинения, следует представить доказательства.
Цуй Тянькай призвал не политизировать вопрос о происхождении COVID-19 и позволить ученым выполнять свою работу.
Как писал ранее ridus.ru, один из делегатов миссии ВОЗ, которая проводит расследование в китайском городе Ухане, где в декабре 2019 года произошла первая вспышка коронавируса, сообщил об обнаружении «важных улик».
Ранее зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ, в которую входят 14 человек, рассказал, что китайская сторона предоставила полный доступ ко всем объектам, которые ВОЗ хотела посетить, а также организовала встречи со всеми людьми, с которыми планировали пообщаться эксперты.
Он также пояснил, что команда ВОЗ уже завершила посещение ключевых объектов и проведет следующие несколько дней, просматривая данные и консультируясь с китайскими экспертами. После чего эксперты выступят на брифинге 10 февраля с отчетом.
Напомним, что на прошлой неделе специалисты ВОЗ вместе с китайским учеными посетили больницу в Ухани, где лежали первые пациенты с коронавирусом. Также они побывали на «мокром рынке» животных и морепродуктов Хуанань, который был закрыт с января прошлого года из-за вспышки коронавируса.
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