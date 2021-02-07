Эксперты ВОЗ обнаружили «важные улики» во время посещения Уханя

Один из делегатов миссии ВОЗ, которая проводит расследование в китайском городе Ухане, где в декабре 2019 года произошла первая вспышка коронавируса, сообщил об обнаружении «важных улик».

По его словам, они касаются роли рынка морепродуктов Хуанань в распространении инфекции.

Зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ, в которую входят 14 человек, рассказал, что ученые посетили Уханьский институт вирусологии, побывали на рынке морепродуктов Хуанань и на одном из крупнейших в городе рынке Байшачжоу, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты.

Как сообщает Bloomberg, Дашак отметил, что экспертам ВОЗ удалось обнаружить «важные улики» благодаря китайским ученым, которые ранее взяли образцы на рынке и определили места, где были найдены следы SARS-CoV-2.

© ROMAN PILIPEY / EPA / ТАСС

Дашак уточнил, что сразу после выявления случаев заражения рынок был закрыт. «Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели», — поделился он с изданием.

«Теперь мы знаем то, чего не знали тогда», — сказал зоолог, отметив, что до появления тяжело заболевших были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель.

В настоящее время эксперты работают над тем, чтобы выяснить, сколько было этих других и когда все это началось.

Ранее Дашак сообщил, что китайская сторона предоставила полный доступ ко всем объектам, которые ВОЗ хотела посетить, а также организовала встречи со всеми людьми, с которыми планировали пообщаться эксперты.

Он также пояснил, что команда ВОЗ уже завершила посещение ключевых объектов и проведет следующие несколько дней, просматривая данные и консультируясь с китайскими экспертами. После чего эксперты выступят на брифинге 10 февраля с отчетом.

Напомним, что на прошлой неделе специалисты ВОЗ вместе с китайским учеными посетили больницу в Ухани, где лежали первые пациенты с коронавирусом. Также они побывали на «мокром рынке» животных и морепродуктов Хуанань, который был закрыт с января прошлого года из-за вспышки коронавируса.