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Причину мутации коронавируса нашли в способе его лечения

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© Zoltan Balogh/EPA/ТАСС

© Zoltan Balogh/EPA/ТАСС

Переливание плазмы крови, по мнению британских ученых, является причиной мутации COVID-19.

Такой вывод был сделан после 102-дневного наблюдения за больным коронавирусом, до этого перенесшим рак.

Поначалу ему давали препарат ремдесивир, но такая терапия не принесла существенных результатов.

COVID-19 в организме пациента стал претерпевать изменения только после того, как его стали лечить с помощью плазмы крови. В результате начались мутации в ключевом «белке-шипе», который коронавирус использует для заражения здоровых клеток.

«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — приводит Bloomberg слова профессора клинической микробиологии в Кембриджском институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндры Гупты. Он добавил, что коронавирус может также мутировать в организме людей со слабым иммунитетом и хроническими инфекциями.

В исследовании отмечается, что в результате таких мутаций новые штаммы COVID-19 стали менее восприимчивы к человеческому иммунитету.

© pixabay.com

© pixabay.com

Как писал ранее ridus.ru, после проведения клинических испытаний аргентинские ученые пришли к выводу, что использование плазмы крови с антителами, которую сдали доноры после выздоровления от COVID-19, не принесло особых результатов при лечении пациентов с тяжелой формой пневмонии. Данный метод, ставший широко известным во время пандемии коронавируса, повлиял на состояние здоровья больных не лучше плацебо, заявили они.

В свою очередь иммунолог Виталий Зверев считает, что людям стоит опасаться не мутаций COVID-19, из-за которых разработанные вакцины могут оказаться неэффективными. По его мнению, большую опасность может представлять собой появление нового коронавируса. Зверев также отметил, что в мире не выявлено мутаций, которые бы меняли антигенные детерминанты COVID-19, хотя теоретически это возможно.

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