Иммунолог назвал более серьезную опасность, чем мутации коронавируса

Людям стоит опасаться не мутаций COVID-19, из-за которых разработанные вакцины могут оказаться неэффективными.

Большую опасность может представлять собой появление нового коронавируса, заявил иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

По его словам, в мире не выявлено мутаций, которые бы меняли антигенные детерминанты COVID-19, хотя теоретически это возможно.

«Но скорее надо бояться появление нового коронавируса из популяций летучих мышей, — рассказал Зверев в беседе с URA.RU. — Это гораздо более вероятностное событие, чем такая мутация, которая каким-то образом изменит структуру COVID-19».

Иммунолог допустил появление мутаций, которые заставят вирус исчезнуть из популяции. «Есть мутации, которые этот вирус нивелируют, и он исчезает из популяции. Есть мутации, которые изменяют какие-то его другие свойства, но вот антигенные свойства пока ни одна мутация не меняет», — пояснил он.

По мнению Зверева, уже созданные вакцины будут эффективны против любых новых штаммов COVID-19.

С ним согласился профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. «Коллега, наверно, хотел сказать, что это очень маловероятное событие, что появился избегающий вакцины штамм на основе коронавируса, который сейчас бродит по земному шару. И это верно», — отметил собеседник издания. Он добавил, что появление нового коронавируса в мире возможно, но к этому нужно относиться спокойно.

Недавно международная команда ученых выяснила, что южноафриканский штамм не только более заразен на 50%, но также способен избегать нейтрализации антителами в плазме переболевших.