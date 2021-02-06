Украинской экономике предрекли падение до уровня бедных африканских стран

Экономист Юрий Гаврилечко назвал ненаучной фантастикой прогнозы о том, что Украина за десять лет догонит по уровню зарплат европейские страны.

Он также прокомментировал недавнее обещание премьер-министра страны Дениса Шмыгаля догнать по уровню зарплат Польшу и Словакию к 2030 году, напомнив, что ранее украинцам сулили уровень жизни, как во Франции, однако этого не произошло.

«Украина в последнее время активно деиндустриализовалась. Единственное, что нас поддерживало в более-менее вменяемом состоянии — это агросектор, да и то, только за счет продажи сырья», — написал Гаврилечко в статье для портала «Главред».

Он отметил, что существующая на Украине структура производства может обеспечить работой только пять-семь миллионов человек. Эксперт также обратил внимание на отсутствие в стране адекватной социально-экономической политики и плана по развитию государства.

По словам экономиста, за последние десять лет средняя зарплата украинцев в долларовом эквиваленте не изменилась. Гаврилечко подчеркнул, что Украина осталась единственной из стран бывшего СССР, которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и вовсе имеет лишь треть от него.

«Единственное, что нас ждет — падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время», — подытожил эксперт.

Ранее глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко назвал проблему, которая приобрела в стране катастрофические масштабы. По его словам, огромных размеров достигла проблема массовых неплатежей за коммунальные услуги.

Как заявил ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, политика украинских властей приведет к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан страны. По его словам, украинский народ решили «удушить» новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ.

Сообщалось также, что украинскую экономику ожидает бюджетный кризис уже в 2021 году. В результате возникнут проблемы с зарплатами и пенсиями. По мнению главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, такой катастрофы в стране не видели с 1990-х годов. Спасти от бед может лишь новое соглашение с МВФ, да и то — ненадолго.