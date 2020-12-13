Экономист рассказал об ожидающем украинцев коллапсе

Политика украинских властей приведет к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан страны, считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

По его словам, украинский народ решили «удушить» новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ.

Гончаров убежден, что локдаун, который планируют ввести на Украине с 8 по 24 января 2021 года, добьет сферу услуг и торговлю. Эксперт полагает, что украинцы, оставшиеся без работы и зарплат, не смогут оплачивать резко подорожавшие коммунальные услуги.

«Облгазы пересчитали размер абонентской платы на голубое топливо, в результате суммы в наших платежках увеличатся в разы», — пишет экономист в своей статье, опубликованной изданием «Главред».

В доказательство он приводит реальные цифры: Тернопольгаз повысит цену на газ с 1,03 гривны до 2,34 гривны за кубометр, Киевоблгаз — с 0,81 гривны до 1,55 гривны, а Полтавагаз — с 1,09 гривны до 2,07 гривны. В результате суммы в платежках удвоятся.

Кроме того, не исключено и повышение тарифов на электроэнергию. О необходимости таких мер заявил депутат от правящей партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев. Он призвал повысить тариф, поскольку, по данным Министерства энергетики Украины, нынешние цены на электричество для населения не позволяют покрыть расходы даже на доставку электроэнергии до конечных потребителей.

Как писал ранее ridus.ru, украинскую экономику ожидает бюджетный кризис уже в 2021 году. В результате возникнут проблемы с зарплатами и пенсиями. По мнению главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, такой катастрофы в стране не видели с 1990-х годов. Спасти от бед может лишь новое соглашение с МВФ, да и то — ненадолго.