Траты россиян на товары и услуги выросли в январе на 23%

В первом месяце 2021 года россияне потратили на товары и услуги на 23% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на статистику эквайрингового бизнеса, общий объем расходов составил 200 млрд рублей.

Больше всего россияне потратили на приобретение электроники и бытовой техники. Рост расходов на эти цели составил 70%.

При этом выручка ресторанов сократилась на 14%, приводит сообщение ФАН.

Кроме того, расходы граждан РФ на турпоездки и авиабилеты уменьшились на 22%, а выручка продуктового ретейла и оборот транспорта упали до 22 млрд рублей, сократившись на 8%.

Рост расходов аналитики ВТБ объясняют отложенным спросом и действием ограничений на поездки за границу, что вызвало увеличение внутреннего потребления товаров и услуг, пишет издание.

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как сообщал ранее ridus.ru, исследовательский холдинг «Ромир» обнародовал результаты анализа изменений структуры расходов россиян в октябре 2020 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Выяснилось, что в условиях пандемии коронавируса граждане РФ увеличили расходы на медикаменты на 17%, а на дорогие спиртные напитки — виски, ром, текилу и джин — на 23%.

В ноябре потребительская активность россиян упала на 10% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Потребительский спрос не удалось поддержать и традиционным ноябрьским распродажам, приуроченным ко Дню холостяка (11 ноября), «Черной пятнице» (28 ноября) и Дню матери (29 ноября). Траты россиян в эти дни сократились на 30% по сравнению с прошлогодними показателями.