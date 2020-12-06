Траты россиян в ноябре сократились на 10%

В ноябре потребительская активность россиян упала на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex, среднее значение индекса потребительской активности в ноябре составляло 6,1 балла, когда как в том же месяце 2019 года он находился на уровне 6,7.

Потребительский спрос не удалось поддержать и традиционным ноябрьским распродажам, приуроченным ко Дню холостяка (11 ноября), «Черной пятнице» (28 ноября) и Дню матери (29 ноября). Траты россиян в эти дни сократились на 30% по сравнению с прошлогодними показателями.

При этом на 14% по сравнению с октябрем вырос объем онлайн-покупок. Как рассказали газете «Известия» представители рынка, наибольшим спросом пользовались спортивные товары, электроника, одежда и туристические путевки.

«Серьезнее всего выросли затраты россиян в неделю „Черной пятницы“ (22−29 ноября) на услуги турагентств (+61% за неделю), образование (+42%), спортивные товары (+31%), книги и развлечения (+28 и +24% соответственно)», — приводит издание материалы исследования.

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Вполне очевидно, что рост объема онлайн-покупок в первую очередь связан с пандемией коронавируса. Тем не менее уже в начале декабря индекс трат снизился до 6 баллов, достигнув уровней второй половины мая и начала июня. Также уменьшились траты и в магазинах, в результате чего обороты бизнеса в ноябре сократились на 9%.

Примечательно, что больше всего выросли в ноябре траты россиян на цветы. На букеты в День матери было потрачено на 145% больше среднего годового значения и на 52% больше, чем в 2019 году.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что ажиотаж на рынке недвижимости вызывает беспокойство Банка России. По ее словам, рост цен на жилье опережает инфляцию и создает риски формирования пузыря.