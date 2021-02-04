Глава Минэкономразвития спрогнозировал сроки восстановления доходов россиян

Министр экономического развития Максим Решетников предположил, что реальные доходы россиян начнут вновь расти в третьем-четвертом кварталах текущего года.

По его словам, российская экономика уже вступила в фазу активного восстановления.

«Мы увидим восстановление доходов населения в этом году», — пообещал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Решетников пояснил, что настроения бизнеса меняются на фоне вакцинации и формирования коллективного иммунитета. «Сейчас гораздо более все ориентированы уже на развитие, чем просто на то, чтобы просто пережить эти времена», — цитирует его «РИА Новости».

В то время как, по данным Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 3,5%, Минэкономразвития прогнозирует, что в 2021-м они вырастут на 3%.

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Глава ведомства уточнил, что в основном снизились доходы от предпринимательства и депозитов, а также из-за сокращения неформальной деятельности.

Министр напомнил, что на зарплату приходится 57% доходов россиян, а за 11 месяцев прошлого года она выросла на 2,2%. Кроме того, рост социальных выплат — пенсий и пособий — достиг 16%. Всего же они составляют 22% доходов россиян.

Ранее международные эксперты предрекли российской экономике быстрое восстановление в 2021 году благодаря массовой вакцинации, низкому уровню госдолга, большим резервам, недооцененному рублю, а также господдержке населения и бизнеса. Так, МВФ недавно улучшил прогноз динамики ВВП РФ: в ноябре фонд ожидал роста на 2,8% по итогам текущего года и на 2,3% - в 2022-м, новые оценки — 3% и 3,9% соответственно.