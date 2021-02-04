Собянин назвал сроки отмены основных ограничений в Москве

Основные ограничения в Москве, связанные с пандемией коронавируса, могут быть отменены к маю, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, ранее он предположил, что переломным станет январь, после чего город начнет выходить из сложной ситуации.

Собянин отметил, что на практике так и получается, однако количество людей, находящихся в больницах, и число заболеваний — все равно еще высокие.

«Если тренд этот сохранится, то я думаю, действительно, к маю основные ограничения будут сняты», — цитирует градоначальника «РЕН ТВ».

Он добавил, что пока еще рано отменять ограничения, касающиеся пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.

При этом мэр обратил внимание на то, что эпидемиологическая ситуация в столице демонстрирует постоянное улучшение.

За минувшие сутки в Москве выявили 2094 новых случаев COVID-19.

Недавно Собянин сообщил, что больше половины москвичей перенесли коронавирус. Он также отметил, что повторное заражение COVID-19 зарегистрировано у 1% переболевших москвичей. Кроме того, мэр Москвы заявил, что резервные госпитали для пациентов с коронавирусом будут работать в столице до следующего осенне-зимнего сезона.

Мэр уже разрешил ресторанам, барам и другим заведениям общепита вновь работать в ночное время. Градоначальник также смягчил еще ряд мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, требование об обязательной удаленной работе части сотрудников столичных компаний стало носить рекомендательный характер.

Ранее ridus.ru писал о том, что, по словам Сергея Собянина, в столице пандемия коронавирусной инфекции пошла на спад. Об «осторожном оптимизме» в этом вопросе мэр объявил 22 января. Тогда же он отменил большую часть ограничительных мер. Была возобновлена работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. К обычному режиму вернулись колледжи и спортивные школы, разблокированы транспортные карты студентов.