Собянин назвал количество москвичей, перенесших коронавирус

Больше половины жителей столицы перенесли коронавирус, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также отметил, что повторное заражение COVID-19 зарегистрировано у 1% переболевших москвичей.

Кроме того, Собянин заявил, что резервные госпитали для пациентов с коронавирусом будут работать в столице до следующего осенне-зимнего сезона.

«Те люди, которые знают, что они переболели, им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла», — приводит «РИА Новости» его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».



По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве выявлено 925 358 случаев COVID-19, выздоровели 803 642 человека, умерли 13 300. За минувшие сутки зарегистрировано 2 799 заразившихся, скончались 63 пациента.



Недавно мэр разрешил ресторанам, барам и другим заведениям общепита вновь работать в ночное время. Градоначальник также смягчил еще ряд мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, требование об обязательной удаленной работе части сотрудников столичных компаний стало носить рекомендательный характер.

Ранее ridus.ru писал о том, что, по словам Сергея Собянина, в столице пандемия коронавирусной инфекции пошла на спад. Об «осторожном оптимизме» в этом вопросе мэр объявил 22 января. Тогда же он отменил большую часть ограничительных мер. Была возобновлена работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. К обычному режиму вернулись колледжи и спортивные школы, разблокированы транспортные карты студентов.

