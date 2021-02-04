Аналитики предрекли Зеленскому потерю власти

Эксперты объяснили, чем угрожает президенту Украины Владимира Зеленского его решение закрыть телеканалы «112», NewsOne и ZiK.

По словам директора аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, рейтинги партии Зеленского «Слуга народа» и «Оппозиционной платформы — за жизнь» сравнялись, и главе государства надо было «что-то с этим делать».

«Еще год назад разрыв был колоссальный — более чем в два раза», — напомнил аналитик.

Золотарев считает, что Киев захотел продемонстрировать Западу свою лояльность и готовность пойти на более решительные шаги, чем при экс-президенте Порошенко. При этом политолог отметил, что телеканалы все равно продолжат вещать через YouTube.

«Если говорить о политических последствиях данного решения, то Зеленский создал им немало проблем на будущее для себя», — констатировал Золотарев в беседе с «Главредом».

Эксперт убежден, что партия Зеленского дополнительной поддержки не получит, а рейтинги оппозиции вырастут еще больше.

«Основная ошибка состоит в том, что Владимир Александрович делает то, чего ждали от Порошенко, а не от Зеленского, — пояснил Золотарев. — Поэтому он рискует оказаться в положении Винни-Пуха, который полез за медом к неправильным пчелам».

По мнению аналитика, в конечном итоге обвалится и рейтинг лично Зеленского.

В свою очередь политолог и экономист Тарас Загородний предположил, что решение Зеленского приведет к досрочным выборам, а не ко второму президентскому сроку. Закрытие оппозиционных СМИ эксперт назвал опрометчивым шагом.

Он также отметил, что решение президента можно оспорить в суде, в том числе Конституционном, и допустил, что власти могут попробовать взять каналы под свой контроль и перезапустить их с более лояльной редакционной политикой.

«В конце концов, для Зеленского все это может закончиться печально — он рискует потерять власть», — подчеркнул эксперт в интервью изданию.

Загородний считает, что поводом для досрочных выборов могут послужить обострение ситуации в Донбассе или появление компромата против Зеленского. Кроме того, смена власти может произойти из-за недовольства крупного бизнеса непредсказуемостью и ненадежностью президента, полагает политолог.

«Блокировка каналов Медведчука может иметь обратный эффект: рейтинги ОПЗЖ станут расти еще стремительнее. При этом сама ОПЗЖ после этой атаки станет более консолидированной, и электорат увидит, что это — настоящая оппозиция», — подытожил Загородний.

На закрытие украинских телеканалов отреагировали и в МИД РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала данное решение неприемлемым. По ее словам, такие действия являются наступлением на свободу слова, сообщает «РЕН ТВ».



Ранее фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Украины объявила о намерении инициировать импичмент президента страны Владимира Зеленского. Поводом для инициативы оппозиционеров стали санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также их владельца — депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака.

Оппозиционеры заявляют, что Зеленский провалился как глава Украины. Об этом также свидетельствует исследование, проведенное центром «Социальный мониторинг». В его рейтинге самой популярной на Украине партией является «Оппозиционная платформа — За жизнь»,