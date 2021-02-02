Более 300 активистов Навального задержали у Мосгорсуда

Полиция задержала более 300 человек были задержаны неподалеку от Мосгорсуда, где сейчас идет процесс по делу блогера Алексея Навального.

Все проходы и проезды к зданию Мосгорсуда перекрыты сотрудниками правоохранительных органов. Людей задерживали у ближайшей к суду станции метро «Преображенская площадь». Все они в основном являются сторонниками Навального, пришедшими поддержать блогера.

Напомним, что заседание проходит по вопросу о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. В 2014 году он был признан виновным в мошенничестве в отношении французского производителя косметики «Ив Роше» и получил 3,5 года условно.



Официальный представитель ФСИН заявил в зале суда, что ведомство пять раз выносило Навальному предупреждения о вероятности замены условного срока на реальный за неоднократные нарушения порядка отбывания условного наказания.

Навальный в ходе надзора за ним семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, ему были вынесены пять предупреждений о возможности замены условного срока на реальный, — заявил чиновник, отметив, что Навальный «так и не встал на путь исправления».

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.



Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Навального задержали 17 января в Шереметьево, когда он вернулся в Москву из Берлина. Позже Алексей был арестован судом до 15 февраля из-за многократных нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Кроме того, Навального ждет судебное разбирательство по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.