Космонавт рассказал, чем на самом деле питаются в невесомости
- 22 ноября 2020, 17:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на МКС, не только рассказал, но и показал, чем в наши дни питаются на орбитальной станции.
В Twitter он опубликовал видео, в котором продемонстрировал набор питания, рассчитанный на 16 дней.
Вся еда содержится в трех специальных контейнерах.
«Это продукты сублимационной сушки», — объяснил космонавт. «Тюбиков давно уже нет», — добавил он.
Таким образом, Кудь-Сверчков развеял миф о том, что в космосе продолжают потреблять пищу по старинке.
В доказательство, что это не так, космонавт показал упаковку с сублимированным супом, хлебом и консервами в металлической банке.
Ранее ridus.ru рассказывал о том, как с годами менялась еда астронавтов.
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