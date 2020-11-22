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Космонавт рассказал, чем на самом деле питаются в невесомости

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© Twitter.com

© Twitter.com

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на МКС, не только рассказал, но и показал, чем в наши дни питаются на орбитальной станции.

В Twitter он опубликовал видео, в котором продемонстрировал набор питания, рассчитанный на 16 дней.

Вся еда содержится в трех специальных контейнерах.

«Это продукты сублимационной сушки», — объяснил космонавт. «Тюбиков давно уже нет», — добавил он.

Таким образом, Кудь-Сверчков развеял миф о том, что в космосе продолжают потреблять пищу по старинке.

В доказательство, что это не так, космонавт показал упаковку с сублимированным супом, хлебом и консервами в металлической банке.

Ранее ridus.ru рассказывал о том, как с годами менялась еда астронавтов.

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