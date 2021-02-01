Мороз и солнце: москвичей ожидает необычайно солнечный февраль

Из-за аномальных морозов в феврале число солнечных дней в Москве может в несколько раз превысить норму.

Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что обычно в феврале бывает в среднем не больше двух ясных дней.

«В этом месяце, я думаю, что их будет больше. По крайней мере, сегодняшний день у нас солнечный, завтра тоже будет солнце, и дальше солнце будет тоже периодически показываться в связи с Арктическими вторжениями и 20-градусными морозами», — рассказал Тишковец «РИА Новости».

По его словам, это будет придавать мощи Скандинавскому антициклону, который постоянно будет в тылу подпирать Среднерусскую равнину своим гребнем. В результате аномальные морозы приведут к тому, что высокий фон атмосферного давления будет рвать облака. Таким образом, есть основание считать, что количество солнечных дней будет в несколько раз больше, чем это должно быть в феврале согласно климатической норме.

Ранее о погоде в феврале рассказали в Гидрометцентре. Россиянам пообещали сильные осадки, аномальное тепло и морозы

Как сообщал ridus.ru, коне ц января уже принес рекорды по количеству осадков. В Москве они превысили норму в полтора раза.