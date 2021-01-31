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В январе количество осадков в Москве превысило норму в полтора раза

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© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

По данным на 9:00 воскресенья, полученным с главной московской метеостанции на ВДНХ, в январе выпало в столице 63 мм осадков.

Как рассказали в московском метеобюро, месячная норма осадков была превышена в полтора раза.

Для января она составляет 42 мм.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится в столичном регионе до глубокой ночи, а температура воздуха опустится до минус 7−9 градусов.

Самым снежным днем первого месяца года в Москве стало 14 января, когда высота снежного покрова выросла сразу на 10 см, уточнили «Интерфаксу» в метеобюро.

В 2021 году в столице прошли несколько сильных снегопадов, в результате чего максимальная высота снежного покрова в городе достигала 40−45 см.

© vk.com

© vk.com

При этом к 27 января сугробы в Москве уменьшились в два раза, достигнув 22 см. Быстрое таяние снега было обусловлено аномальной оттепелью с температурами, превышавшими климатическую норму на 10−12 градусов.

По данным на утро 31 января, высота снежного покрова на ВДНХ составила 30 см, пишет агентство.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал «сиротскую зиму» в Москве — аномально теплую, слякотную и серую.

Самый теплый день нынешней зимы был зафиксирован в Москве 24 января. Столбик термометра поднялся до 2,2 градусов тепла.

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