Жителя Омска задержали по подозрению в истязании сына и дочери
- 31 января 2021, 19:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Омске задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в жестоком обращении с 5-летним сыном и 8-летней дочерью.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних».
Поводом для начала доследственной проверки стала появившаяся в соцсетях видеозапись, на которой мужчина, находясь в частном доме, с силой кидает детей на пол.
Как позже установили сотрудники полиции, эти кадры были сняты матерью детей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Выяснилось, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.
В сообщении также отмечается, что на допросе он признался в содеянном. Скорее всего, его заключат под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
По предварительным данным, состояние здоровья детей не вызывает опасения.
Ранее стало известно, что в соцсетях были опубликованы кадры, на которых мужчина по очереди приподнимает плачущих мальчика и девочку, с силой кидает их лицом вниз на пол, после чего несколько раз пинает мальчика по голове.
Следственные органы и полиция Омской области приступили к проверке данного факта.
Войти через социальные сети: