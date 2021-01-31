Жителя Омска задержали по подозрению в истязании сына и дочери

В Омске задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в жестоком обращении с 5-летним сыном и 8-летней дочерью.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних».

Поводом для начала доследственной проверки стала появившаяся в соцсетях видеозапись, на которой мужчина, находясь в частном доме, с силой кидает детей на пол.

Как позже установили сотрудники полиции, эти кадры были сняты матерью детей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Выяснилось, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В сообщении также отмечается, что на допросе он признался в содеянном. Скорее всего, его заключат под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

По предварительным данным, состояние здоровья детей не вызывает опасения.

Ранее стало известно, что в соцсетях были опубликованы кадры, на которых мужчина по очереди приподнимает плачущих мальчика и девочку, с силой кидает их лицом вниз на пол, после чего несколько раз пинает мальчика по голове.

Следственные органы и полиция Омской области приступили к проверке данного факта.