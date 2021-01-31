СК проверит факт жестокого обращения с двумя малолетними детьми в Омске

После появления в соцсетях видео, свидетельствующего о жестоком обращении с двумя несовершеннолетними, следственные органы и полиция Омской области приступили к проверке данного факта.

Личность подозреваемого в применении насилия к детям уже установлена.

В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и решат вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По информации ТАСС, в соцсетях были опубликованы кадры, на которых мужчина по очереди приподнимает плачущих мальчика и девочку лет 4−5, с силой кидает их лицом вниз на пол, после чего несколько раз пинает мальчика по голове.

В прокуратуре также занимаются изучением данного видео с целью привлечения мужчины к ответственности. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, направленной на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.

В пресс-службе СК сообщили агентству, что степень родства мужчины с избиваемыми детьми устанавливается, обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Как писал ранее ridus.ru, после появления в СМИ сообщений о сексуальных домогательствах в Ояшинском интернате для детей с умственной отсталостью в Новосибирской области СК организовал проверку. Ранее этот интернат уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за жестокого обращения с подростком.