СК проверит факт жестокого обращения с двумя малолетними детьми в Омске
- 31 января 2021, 17:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
После появления в соцсетях видео, свидетельствующего о жестоком обращении с двумя несовершеннолетними, следственные органы и полиция Омской области приступили к проверке данного факта.
Личность подозреваемого в применении насилия к детям уже установлена.
В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и решат вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
По информации ТАСС, в соцсетях были опубликованы кадры, на которых мужчина по очереди приподнимает плачущих мальчика и девочку лет 4−5, с силой кидает их лицом вниз на пол, после чего несколько раз пинает мальчика по голове.
В прокуратуре также занимаются изучением данного видео с целью привлечения мужчины к ответственности. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, направленной на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.
В пресс-службе СК сообщили агентству, что степень родства мужчины с избиваемыми детьми устанавливается, обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
Как писал ранее ridus.ru, после появления в СМИ сообщений о сексуальных домогательствах в Ояшинском интернате для детей с умственной отсталостью в Новосибирской области СК организовал проверку. Ранее этот интернат уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за жестокого обращения с подростком.
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