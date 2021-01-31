найти ×
   
  • USD
    76.25
  • EUR
    92.30
СохранитьСохранено0
×

2013327

СК проверит факт жестокого обращения с двумя малолетними детьми в Омске

Small f1a6d446e0
© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

После появления в соцсетях видео, свидетельствующего о жестоком обращении с двумя несовершеннолетними, следственные органы и полиция Омской области приступили к проверке данного факта.

Личность подозреваемого в применении насилия к детям уже установлена.

В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и решат вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По информации ТАСС, в соцсетях были опубликованы кадры, на которых мужчина по очереди приподнимает плачущих мальчика и девочку лет 4−5, с силой кидает их лицом вниз на пол, после чего несколько раз пинает мальчика по голове.

© pixabay.com

© pixabay.com

В прокуратуре также занимаются изучением данного видео с целью привлечения мужчины к ответственности. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, направленной на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.

В пресс-службе СК сообщили агентству, что степень родства мужчины с избиваемыми детьми устанавливается, обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Как писал ранее ridus.ru, после появления в СМИ сообщений о сексуальных домогательствах в Ояшинском интернате для детей с умственной отсталостью в Новосибирской области СК организовал проверку. Ранее этот интернат уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за жестокого обращения с подростком.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
«Встань, как следует»: пес поставил кота на место во время съемки
51027585читать позжечитаю позже
Животные
«Настырные приемыши»: как два щенка перепутали маму
15019933читать позжечитаю позже

главное


Космос
«Что в коробочке лежит»: опубликованы фотографии частиц астероида Рюгу

Их доставил на Землю аппарат «Хаябуса-2».

404419читать позжечитаю позже

Космос
«След космической катастрофы»: ученые уточнили возраст взрыва сверхновой15 января

Ее свет летел к Земле из соседней галактики 1700 лет

106263читать позжечитаю позже