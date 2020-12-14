Врач рассказал о влиянии солнечного затмения на здоровье людей

Солнечное затмение, которое ожидается 14 декабря, может повлиять на самочувствие людей, заявил заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин.

По его словам, особенно это касается тех, у кого есть хронические заболевания.

Лильин отметил, что в такие периоды повышается риск возникновения инфаркта и инсульта.

«Любые «всплески» на Солнце, изменение его активности приводят к тем или иным бурям. Можно называть их магнитными или геофизическими — это неважно. Важно то, что люди реагируют на эти изменения, — объяснил врач в беседе с URA.RU.

Он предупредил, что у гипертоников чаще всего повышается давление. У некоторых могут возникнуть проблемы с сердцем вплоть до инфаркта миокарда и инсульта. Но только в тех случаях, если есть предрасположение к ним, пояснил эксперт.

Чтобы обезопасить себя, Лильин рекомендовал находиться во время затмения в постели и при появлении малейшего дискомфорта обратиться к врачу.

В свою очередь астроном Владилен Санакоев считает, что солнечное затмение никак не отразится на состоянии людей. «На самочувствие людей, возможно, еще как-то могут оказывать влияние магнитные бури, а такое явление, как солнечное затмение — точно никак», — сказал он в интервью изданию. По его мнению, гораздо хуже влияет на здоровье погода зимой, когда солнце полностью скрыто за облаками.

Напомним, солнечное затмение — это астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна закрывает (затмевает) полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение возможно только в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к Земле, не освещена и сама Луна не видна.

За год на Земле может происходить от двух до пяти солнечных затмений.

14 декабря 2020 года полную фазу затмения смогут наблюдать жители части Чили и севера Аргентины.