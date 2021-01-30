Как YouTube помогает Навальному раскручивать фильм о «дворце Путина»

Расследование блогера Алексея Навального о так называемом «дворце президента России Владимира Путина» в Геленджике не могло набрать более 100 миллионов просмотров на YouTube естественным образом. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru член СПЧ, президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

«Самое любопытное, что ролик раскручивался средствами самой онлайн-платформы. Рекомендации к просмотру фильма Навального появлялись абсолютно везде, как и везде запускалась функция AutoPlay, даже после просмотра детских мультфильмов. За просмотры, вероятно, засчитывались даже те случае, когда у человека фильм включался случайно на 2−3 секунды. Подобную услугу купить на YouTube невозможно. Это особая услуга для особого клиента, которая оказывается не за деньги, а по идеологическим соображениям. Внешней раскрутки — покупка ботов, покупка на биржах показов — не было, я считаю. Если бы кто-нибудь захотел пробить все антиспам-фильтры YouTube и раскрутить фильм с помощью ботов и покупки просмотров на биржах, то на это пришлось бы потратить колоссальное количество денег, а еще бы понадобились серьезные технологии и организационные возможности. Кроме того, такая раскрутка создала бы парадокс: с одной стороны YouTube нещадно банит мощного спамера, а с другой — сам же его одновременно и фичирит», — пояснил Ашманов.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш показывала статистику, когда было 50 миллионов показов. Даже из этой статистики видно, что средний просмотр очень маленький. Да, кто-то осилил двухчасовой фильм полностью, но большинство пользователей смотрели данное видео по 5−10 минут. Таким образом, реально просмотревших фильм Навального — несколько миллионов человек. В это можно поверить. Внимание же остальных авторы фильма смогли зацепить максимум на несколько минут, — заключил эксперт.

Ранее rides.ru писал, как YouTube не пускает в тренды пятиминутный ролик о «дворце Путина», который был создан авторами Telegram-канала Mash.