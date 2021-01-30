YouTube не пускает видео Mash о «дворце Путина» в тренды

Ролик Telegram-канала Mash о так называемом «дворце Путина» в Геленджике набрал уже два миллиона просмотров в YouTube, однако администрация социальной сети почему-то «пускает видео в тренды». Об этом сообщила в интервью ridus.ru член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

Это еще один пример того, что никакие алгоритмы, как правило, не работают. В тренды YouTube попадает лишь то, что нравится администрации соцсети. Поэтому фильм ФБК о дворце до сих пор в тренде, а ролика канала Mash в тренде нет. Это пример двойных стандартов со стороны платформы. Еще были неоднократные случаи, когда счетчик просмотров YouTube произвольно менялся в ту или иную сторону: у одних видео количество просмотров резко увеличивалось, у других так же резко уменьшались, — рассказала Мизулина.

Фильм ФБК о «дворце» прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что «ни он сам, ни его ближайшие родственники не имеют отношения ко дворцу». Он считает, что с помощью этого видео некие политические силы пытались «промыть мозги» россиянам.

Первая экскурсия по «дворцу Путина», которую устроили для журналистов Mash, обесценила нашумевшее расследование ФБК. Как оказалось, никакой роскоши, о которой говорил ФБК, во «дворце» нет, а есть лишь голые бетонные стены и множество стройматериалов. Однако пламенные фанаты блогера Алексея Навального и ФБК, скорее всего, предпочтут закрыть глаза на правду. Такое мнение ранее высказал в интервью ridus.ru председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

