Эксперт: видео издания Mash обесценило фильм Навального о «дворце Путина»

Первая экскурсия по «дворцу Путина», которую устроили для журналистов Mash, обесценила нашумевшее расследование блогера Алексея Навального. Как оказалось, никакой роскоши, о которой говорил Алексей, во «дворце» нет, а есть лишь голые бетонные стены и множество стройматериалов. Однако пламенные фанаты Навального, скорее всего, предпочтут закрыть глаза на правду. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

Ты можешь бесконечно говорить правду, но это будет воздействовать лишь на разумных людей, обладающих критическим мышлением. А есть люди, которые по своей натуре являются сектантами. Им правда не нужна, они всегда будут верить только своему лидеру. В общем, подобный человек перестает думать. За него думает лидер, — пояснил эксперт.

Кабанов считает, что расследование Алексея Навального — политический заказ, не более. «Мне в данном случае даже немного жалко Алексея Навального. Он оказался заложником ситуации. У него есть западные покровители, и он обязан играть по их правилам. Ему сказали вернуться в Россию — он взял и прилетел. Сказали выпустить расследование, основанное на подборке неких сомнительных материалов западных спецслужб, — он выполнил. Если Навальный захочет как-то изменить ситуацию, то это может стоить ему жизни», — заключил член СПЧ.

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина сравнила информационную атаку на главу российского государства Владимира Путина с дискредитацией элит в Чили, которая имела место в 1970-х годах.

Тогда ЦРУ работало на президентских выборах в Чили с целью избрания лояльного к США президента. В эту кампанию были вложены миллионы долларов. Как вспоминал экс-директор ЦРУ Ричард Хелмс, в стране печатались пропагандистские плакаты, готовились газетные материалы и редакционные комментарии, распространялись слухи, листовки и брошюры. Цель состояла в том, чтобы максимально дискредитировать элиты и не допустить избрания нежелательного для Америки кандидата. Все это напоминает историю о «дворце». Журналисты Mash показали настоящий дворец. Так что смотрите и помните, что возможности компьютерной графики при щедрых кураторах безграничны. Не будьте овцами, которым скармливают западный корм, — заявила Бутина.

Ранее ролик ФБК прокомментировал Владимир Путин. Глава государства заявил, что «ни он сам, ни его ближайшие родственники не имеют отношения ко дворцу». Он считает, что с помощью этого видео некие политические силы пытались «промыть мозги» россиянам.