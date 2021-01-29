«Готовят пушечное мясо»: общественники попросили РКН разобраться с TikTok

Комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей обратилась в Роскомнадзор с просьбой удалить TikTok из App Store и Google Play, если соцсеть продолжит распространять противоправный контент, связанный с привлечением несовершеннолетних подростков к участию в несанкционированных митингах, которые должны состояться 31 января.

Совет отцов при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка настроен куда более радикально. Организация просит Роскомнадзор заблокировать онлайн-площадку TikTok в связи с размещением на ней материалов, вовлекающих подростков в политическую борьбу на стороне оппозиции.

«В связи с подверженными данными об использовании социальной сети TikTok для вовлечения детей и подростков в противоправные действия, а именно — участие в несанкционированных митингах, что несет прямую угрозу их жизни и здоровью от имени Совета отцов при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка и всего отцовского сообщества прошу Роскомнадзор немедленно заблокировать указанную выше социальную сеть», — заявил руководитель организации Андрей Коченов в интервью РАПСИ.



«Требования Общественной палаты и Союза отцов абсолютно обоснованные, — отметила в беседе с ridus.ru уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. — Мы обязаны сделать все, чтобы защитить наших детей от вовлечения в чужую опасную игру. Несовершеннолетний возраст — это время, когда хочется быть героем. И люди, преследующие те или иные политические цели, хотят воспользоваться этой юношеской энергией в своих деструктивных целях. Еще в декабре я говорила в одном из своих интервью, что TikTok фактически готовит пушечное мясо для оранжевых революций. Тогда мое высказывание сочли излишне резким, но это, к сожалению, оказалось правдой. Также, на мой взгляд, необходимо ужесточить ответственность для тех, кто занимается вовлечением детей в незаконные акции».

Ранее анонимный пользователь паблика «Двач» показал, как несовершеннолетние подростки привлекаются к участию в несанкционированных митингах через соцсети. На осуществление эксперимента он потратил 400 тысяч рублей.