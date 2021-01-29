Общественники просят соцсети удалять призывы к участию в незаконных акциях

«Лига безопасного интернета», РОЦИТ и АППСиМ направили руководству ведущих социальных сетей (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники») письма, в которых призвали интернет-платформы не допускать распространения противоправного контента и соблюдать действующее законодательство РФ.

Ранее «Лига безопасного интернета» обнаружила в соцсетях более 60 тысяч публикаций, привлекающих россиян, в том числе и несовершеннолетнего возраста, к участию в несанкционированных митингах, которые планируются 31 января.

Речь идет не только о призывах к участию к несанкционированных митингов, но и экстремистских материалах. В Сети сейчас распространяется незаконный контент, призывающий к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан. Это очень пугает. Особенно на фоне того, что этот контент распространяется среди несовершеннолетней аудитории. Мы видим, что со стороны руководства соцсетей не принимается никаких действий для решения данной проблемы. Поэтому мы решили к ним обратиться, чтобы обезопасить наших граждан от негативного воздействия. Противоправный контент успешно блокируется, например, в США, и мы хотим, чтобы на территории России делалось то же самое, — рассказала в интервью ridus.ru директор ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Общественники надеются, что в руководстве социальных сетей «присутствуют разумные люди, которые готовы пойти навстречу и защитить российских детей», добавила спикер.

«В последнее время иностранные онлайн-ресурсы все же начали прислушиваться и к Роскомнадзору, и к российским СМИ. Это не связано с тематикой митингов, это в основном связано с цензурой в отношении российских пользователей. Но какие-то действия они предпринимали. В частности, восстанавливали определенные аккаунты. Мы хотим верить, что нас они тоже услышат», — заключила Мизулина.

Ранее анонимный пользователь паблика «Двач» показал, как несовершеннолетние подростки привлекаются к участию в несанкционированных митингах через соцсети. На осуществление эксперимента он потратил 400 тысяч рублей.