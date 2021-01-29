ГП потребовала заблокировать сайты, призывающие детей к участию в митингах

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать сайты и аккаунты в социальных сетях, которые были замечены в привлечении несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах, которые пройдут 31 января в поддержку арестованного блогера Алексея Навального.

Еще в прокуратуре напомнили об уголовной отвественности за «провокации и попытки применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов».

«Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ», — сообщили в надзорном ведомстве.



«Блокировать однозначно нужно, поскольку детей призывают к совершению действий, которые могут повлечь угрозу их здоровью и жизни. Это международная практика. В Италии, например, заблокировали аккаунты в TikTok у большого количества людей, у которых не смогли подтвердить возраст», — прокомментировал директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин.

Ранее анонимный пользователь паблика «Двач» показал, как несовершеннолетние подростки привлекаются к участию в несанкционированных митингах через соцсети. На осуществление эксперимента он потратил 400 тысяч рублей.