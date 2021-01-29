Названы российские города с самым грязным воздухом

По итогам 2020 года самый загрязненный воздух оказался в 12 городах России.

В первую тройку вошли Челябинск, Нижний Тагил и Магнитогорск.

На совещании с губернаторами вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух.

«В 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году», — цитирует Абрамченко «Интерфакс».

В приведенном вице-премьером списке также значатся Норильск, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск.

По словам Абрамченко, этот перечень составил Роспотребнадзор по совокупности оценки показателей, среди которых — численность населения в зонах воздействия загрязняющих веществ, а также тяжесть последствий для здоровья человека. При этом основой для данного рейтинга стали расчеты ведомства по загрязнению воздуха.

Абрамченко подчеркнула, что для каждого из перечисленных 12 городов программа по снижению выбросов должна быть индивидуальной и не сводиться только к переводу общественного транспорта на другие виды топлива и энергии.

К 2024 году планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух на 1,5 млн тонн, отметила вице-премьер. Она также сообщила, что по итогам 2020 года объем, на который снизились выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, составил 71 тысячу тонн.

Как писал ранее ridus.ru, в 2020 году Россия побила рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет доступной статистики — только в третьем квартале было отмечено почти столько же (125) случаев загрязнения воздуха, сколько за весь 2010 год с его пожарами на торфяниках.

До этого Росприроднадзор сообщал, что за время карантина качество воздуха улучшилось во многих крупных промышленных центрах России — хотя и не во всех. К примеру, в Омске ситуация только ухудшилась.

