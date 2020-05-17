Росприроднадзор оценил качества воздуха в период пандемии

Ограничительные меры, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции, оказали положительное влияние на качество воздуха в некоторых российских городах. Сокращение загрязнения отмечено в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске, Череповце и Чите. При этом в Омске ситуация ухудшилась. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Росприроднадзора.

«Во исполнение поручения вице-премьера Виктории Абрамченко Росприроднадзор провел масштабный анализ качества воздуха в городах-участниках проекта „Чистый воздух“: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите», — сказано в сообщении ведомства.

Анализ атмосферного воздуха, подробности которого изложены в специальном отчете, впервые проводили с использованием информации Росгидромета и Роспотребнадзора, а также данных дистанционного зондирования Земли.

В Череповце, по данным Росприроднадзора, уменьшилось загрязнение, связанное с выбросами промышленных предприятий. В Магнитогорске, Медногорске и Норильске отмечено снижение выбросов загрязняющих веществ от транспорта, объектов теплоэнергетики и промышленности. В Братске улучшение качества воздуха связано со снижением интенсивности транспортных потоков.

В Липецке в целом заметны улучшения, но промышленные предприятия все еще существенно загрязняют воздух. В Чите также сократилось количество выбросов, но отмечено повышенное содержание оксида углерода и бензапирена. Это может быть связаны с работой объектов теплоснабжения и природными пожарами.

В Омске уровень загрязнения атмосферного воздуха растет. Это обусловлено выбросами промышленных предприятий, превышающих гигиенические нормативы по специфическим загрязняющим веществам. В Красноярске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке и Челябинске существенных изменений не выявлено.

«Для более подробного и постоянного контроля за загрязнением атмосферного воздуха Росприроднадзор предлагает установить режим постоянного надзора на объектах I категории негативного воздействия на окружающую среду. Система контроля поможет постоянно отслеживать изменения качества воздуха в городах и наказывать промышленные предприятия, нарушающие экологические нормы», — отмечается в сообщении Росприроднадзора.

Ранее стало известно, что Росприроднадзор намерен добиться открытого судебного разбирательства с группой компаний «Форэс» из-за нарушений природоохранного законодательства предприятием «Староцементный завод».