Для граждан еще четырех стран снимаются ограничения на въезд в Россию
- 25 января 2021, 21:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.
Авиасообщение с этими странами возобновится с 27 января, говорится в постановлении правительства РФ.
Россияне в свою очередь получат возможность посетить упомянутые государства.
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение возобновить с 27 января международное сообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром на взаимной основе.
Решение принимали с учетом эпидемиологической обстановки: не более 40 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 14 дней; не более 1% суточного прироста новых случаев за 14 дней; коэффициент распространения коронавирусной инфекции не превышает 1 в течение 7 дней.
Полеты будут осуществляться во Вьетнам (Москва — Ханой), Индию (Москва — Дели), Финляндию (Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва — Доха) с периодичностью три раза в неделю, уточняет «РИА Новости».
Как передает ТАСС, в МВД Финляндии сообщили, что страна не откроет свои границы российских туристов, несмотря на возобновление авиасообщения между республикой и РФ.
Ранее стало известно, что Кипр с 1 марта откроет свои границы и аэропорты для путешественников из всех стран. Всех прибывших иностранцев попросят предоставить результат теста на коронавирус. При этом гости из «красной зоны», в которую входит РФ, дополнительно должны будут сдать еще один анализ по приезде на остров.
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