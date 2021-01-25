Для граждан еще четырех стран снимаются ограничения на въезд в Россию

Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.

Авиасообщение с этими странами возобновится с 27 января, говорится в постановлении правительства РФ.

Россияне в свою очередь получат возможность посетить упомянутые государства.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение возобновить с 27 января международное сообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром на взаимной основе.

Решение принимали с учетом эпидемиологической обстановки: не более 40 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 14 дней; не более 1% суточного прироста новых случаев за 14 дней; коэффициент распространения коронавирусной инфекции не превышает 1 в течение 7 дней.

Полеты будут осуществляться во Вьетнам (Москва — Ханой), Индию (Москва — Дели), Финляндию (Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва — Доха) с периодичностью три раза в неделю, уточняет «РИА Новости».

Как передает ТАСС, в МВД Финляндии сообщили, что страна не откроет свои границы российских туристов, несмотря на возобновление авиасообщения между республикой и РФ.

Ранее стало известно, что Кипр с 1 марта откроет свои границы и аэропорты для путешественников из всех стран. Всех прибывших иностранцев попросят предоставить результат теста на коронавирус. При этом гости из «красной зоны», в которую входит РФ, дополнительно должны будут сдать еще один анализ по приезде на остров.