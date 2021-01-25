В России резко выросли онлайн-продажи страховых полисов

Количество страховых полисов, оформленных онлайн, значительно увеличилось в 2020 году.

Как рассказали представители ряда компаний, рост достигал 200%.

Главной причиной такой тенденции называют пандемию коронавируса.

Кроме того, в прошлом году россияне стали больше доверять онлайн-страхованию, отметил в интервью газете «Известия» заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

В 2021 году планируется оформить дистанционно еще больше видов полисов, среди которых страховка ипотеки, грузов и каско, в которых требуется осмотр.

На данный момент в режиме онлайн можно купить и оформить почти любой договор.

Как отмечает издание, в 2020 году компания «Сбербанк страхование жизни» стала предлагать воспользоваться ее электронными сервисами постпродажного обслуживания. В этом году она собирается и дальше развивать эти сервисы, а также вывести в онлайн продукт онкострахования.

Ранее сообщалось, что в России вступили в силу новые правила покупки ОСАГО, благодаря которым с 19 октября автовладельцы могут приобрести полис ОСАГО через маркетплейсы или финансовые платформы. Смысл их использования — в возможности без особых усилий сравнить цены на полисы у различных страховщиков и выбрать наиболее выгодный вариант.

Аналитики рейтингового агентства НКР предсказали рекордный рост доналоговой прибыли российских страховых компаний в 2020 году — до 305 миллиардов рублей.

