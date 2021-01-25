В Госдуме отреагировали на штраф россиянке за крики при избиении мужем

Сообщение о том, что жертву домашнего насилия в Самарской области оштрафовали за громкие крики во время избиения мужем, прокомментировали в Госдуме.

Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что члены административной комиссии и судьи, а также приехавшие на вызов полицейские недостаточно ознакомились с сутью конфликта супругов.

По мнению депутата, агрессивного мужчину стоило немедленно изолировать от жены.

Как сообщает kp.ru, семейный конфликт произошел в мае 2020 года. Когда муж стал избивать жену, та стала громко кричать, в результате чего соседи вызвали полицию. Стражи порядка решили, что женщина виновна в нарушении тишины, а члены административной комиссии оштрафовали потерпевшую на 500 рублей. Жертва домашнего насилия попыталась обжаловать постановление, но суд оставил его в силе.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Пушкина посетовала на то, что механизмы профилактики и пресечения семейно-бытового насилия на федеральном уровне практически не работают. По ее словам, в данном конкретном случае органам, принимающим решение, необходимо было вспомнить, что существует не только буква закона, но и его дух.

«Если бы закон „О профилактике семейно-бытового насилия“ существовал, то полицейский, получив сигнал о домашнем насилии, был обязан выехать на место, опросить свидетелей и выписать защитное предписание, как пострадавшей, так и ее родственникам, близким», — сказала депутат.

Она добавила, что, собрав всю доказательственную базу, сотрудник полиции должен был бы обязать абьюзера не приближаться к жертве, не преследовать ее и пройти психологические курсы управления гневом. Кроме того, насильника поставили бы на учет и контролировали его действия.

Пушкина также выразила свое убеждение в том, что кризисные центры могли бы помочь в предотвращении семейных конфликтов.

Ранее сообщалось, что Никулинский районный суд Москвы постановил взыскать компенсацию с Ирины Живовой, бывшей жены члена правления компании «Альфа-Капитал» Евгения Живова, за сообщение в Facebook о побоях, которые, по словам, Ирины, нанес ей бывший муж. Суд расценил это как «вред чести, достоинству и деловой репутации» Живова.

При наличии экспертиз и протоколов о домашнем насилии судья потребовала от пострадавшей Живовой компенсировать Евгению урон на сумму десять тысяч рублей и опровергнуть информацию о побоях, опубликованную в Facebook. Адвокат женщины Виктория Дергунова в беседе с «Ридусом» оценила решение по делу Живовой как «прецедентное для России».