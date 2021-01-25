«Нужно верить президенту, а не фейкам»: Володин призвал доверять Путину

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал появившийся в Сети видеоролик о якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путинц дворце под Геленджиком.

Спикер призвал доверять главе государства, а не ложным роликам в интернете.

Володин отметил, что российский лидер придерживается аскетизма и работает практически круглосуточно.

«Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности. Но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место», — цитирует Володина ТАСС.

По его словам, Путина пытаются дискредитировать. «Удастся разрушить инструмент президентства — ничем его не заменишь, дальше пойдет разрушение страны, это понимают оппозиционные партии, представленные в Государственной думе», — продолжил политик, добавив, что «нужно верить президенту, а не фейкам».

Володин напомнил, что именно благодаря усилиям главы государства удалось обеспечить обороноспособность страны, укрепить ее позицию на международной арене, а также добиться эффективности работы государственных органов в период пандемии коронавируса.

Выступая 25 января на видеовстрече со студентами российских вузов, президент РФ Владимир Путин заявил, что ни он сам, ни его ближайшие родственники не имеют отношения к дворцу, ролик о котором был опубликован «Фондом борьбы с коррупцией» — организацией оппозиционного блогера Алексея Навального, признанной иностранным агентом.

По словам российского лидера, определенные политические силы пытались «промыть мозги» россиянам слухами о якобы принадлежащем ему дворце.