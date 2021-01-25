Нападение мужчины с ножом на трех россиян в Стамбуле попало на видео

В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян.

Инцидент произошел вечером 24 января в районе Бешикташ.

Момент нападения зафиксировала камера наблюдения.

На кадрах видно, как к идущим по улице двум мужчинам и женщине сзади подбегает человек и начинает наносить им удары ножом.

Судя по ролику, больше всего пострадала россиянка. После нападения она не могла держаться на ногах.

Как сообщил «РИА Новости» источник в полиции, нападавшим оказался 40-летний мусорщик, который сначала потребовал у туристов деньги, а когда они отказали, напал на них с ножом. Его уже задержали.

Пострадавшие Александр Р., Александра В. и Максим М. находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает, уточнил собеседник агентства.

По данным местных СМИ, у нападавшего ранее было около 30 судимостей и, предположительно, имелись проблемы с психикой.



Очевидец произошедшего рассказал корреспонденту ТАСС, что нападавший нанес россиянке семь ударов ножом.

