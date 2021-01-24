Врач-невролог объяснил, что означает склероз в медицинской терминологии

Обыватели чаще всего называют склерозом свою рассеянность и забывчивость.

По словам врача-невролога Александра Будика, это неверное толкование.

Он объяснил, что в медицинской терминологии склероз — это вполне определенный процесс, когда происходит замена органов плотной соединительной тканью.

Если же у человека возникают проблемы с памятью в возрасте 30−40 лет, то это может быть вызвано с ухудшением внимания, что в свою очередь тоже не происходит просто так.

«Это происходит, к примеру, из-за эмоциональных переживаний, когда у человека высокая тревожность или из-за его депрессивных проявлений», — рассказал невролог в беседе с ФАН. Чтобы избавиться от проблем с памятью, стоит избавиться от эмоциональных нарушений, посоветовал он.

Врач также призвал внимательно следить за своим здоровьем, так как существует ряд серьезных заболеваний, которые могут сопровождаться нарушением внимания. К ним, например, относятся эндокринологические заболевания.

Как писал ранее ridus.ru, в ходе масштабного исследования, проведенного в 2018 году, были изучены когнитивные и геномные характеристики нескольких тысяч пациентов с поздним диагнозом болезни Альцгеймера. Был сделан вывод, что болезнь Альцгеймера следует рассматривать как шесть совершенно различных состояний, а не как одно заболевание.