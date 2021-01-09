Выявлены три подтипа болезни Альцгеймера

Несмотря на десятилетия тщательных исследований, ученые все еще пытаются разгадать тайну болезни Альцгеймера. Многообещающие доклинические исследования неизменно приводили к разочаровывающим клиническим неудачам.

Ученые до сих пор не знают, как возникает это заболевание и как его лечить.

Одно из возможных объяснений того, почему мы не можем взломать код болезни Альцгеймера, заключается в том, что мы ошибочно рассматриваем болезнь как единую однородную сущность. В настоящее время болезнь Альцгеймера делится только на два типа: ранняя болезнь Альцгеймера или поздняя болезнь Альцгеймера, в зависимости от того, на каком этапе жизни человека они начинают проявлять симптомы, — пишут ученые.

В ходе масштабного исследования, проведенного в 2018 году, были изучены когнитивные и геномные характеристики нескольких тысяч пациентов с поздним диагнозом болезни Альцгеймера. Был сделан вывод, что болезнь Альцгеймера следует рассматривать как шесть совершенно различных состояний, а не как одно заболевание.

В новом исследовании ученые пытались понять, почему болезнь проявляется с таким разнообразием клинических симптомов от пациента к пациенту. Например, у трети пациентов с клиническими признаками болезни Альцгеймера не наблюдается токсического накопления амилоидных белков в головном мозге. И наоборот, при посмертной биопсии мозговой ткани выявляются всесторонние патологические признаки болезни Альцгеймера, несмотря на отсутствие признаков когнитивного снижения в течение жизни человека.

Такие различия убедительно свидетельствуют о том, что существуют подтипы болезни Альцгеймера с различными биологическими и молекулярными факторами, определяющими прогрессирование заболевания, — говорит ведущий автор нового исследования Бин Чжан.

Новое исследование было направлено на изучение специфических молекулярных характеристик различных случаев болезни Альцгеймера. Используя РНК-секвенирование, исследователи проанализировали более 1500 образцов мозговой ткани, охватывающих пять различных областей мозга.

Три основных молекулярных подтипа болезни Альцгеймера были идентифицированы на основе факторов, включающих синаптическую сигнализацию, иммунную активность и специфическую активность генов.

Только в одной трети изученных случаев были обнаружены типичные признаки болезни Альцгеймера, такие как снижение синаптической сигнализации и усиление иммунного ответа. Этот подтип получил название «класс С».

Также исследование показало, что два других идентифицированных подтипа (класс А и В) обладают уникальными и отчетливыми характеристиками. В некоторых случаях подтипы демонстрировали противоположную регуляцию генов, что заставило исследователей выдвинуть гипотезу о том, что их результаты могут помочь объяснить неудачи предыдущих клинических испытаний.

Задача ученых состоит в том, чтобы найти способы легко выявлять эти подтипы заболеваний у пациентов, которым еще можно помочь. Всесторонний анализ мозговой ткани в исследовании не может быть переведен в диагностический инструмент, поэтому требуется больше времени, чтобы найти биомаркеры, соответствующие этим трем подтипам.

Эти результаты закладывают основу для определения более эффективных биомаркеров для раннего прогнозирования болезни Альцгеймера, а также понимания причинно-следственных механизмов болезни.