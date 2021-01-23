найти ×
   
  • USD +0.99
    74.36
  • EUR +1.44
    90.41
СохранитьСохранено0
×

417668

Видео: на Цветном бульваре протестующие напали на правительственную машину

Small f1a6d446e0
© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

У Московского цирка на Цветном бульваре участники несогласованной акции совершили нападение на автомобиль с «мигалкой».

Произошедший инцидент был запечатлен на видео.

На кадрах видно, как протестующие перекрывают движение машине и начинают бросать в нее снежки, а также бить по ней руками и ногами.

Один из молодых людей даже прыгает на лобовое стекло и разбивает его.


Как сообщил «РИА Новости» источник, в результате водителю выбили глаз. Мужчина госпитализирован. По некоторым данным, автомобиль закреплен за ФСБ, сообщает «Подъём».

Ранее сообщалось, что в Москве началась акция протеста в поддержку блогера Алексея Навального, который был арестован 17 января. По данным Mob Counter, на митинг пришли около 3,5 тысячи журналистов и активистов, в том числе и жена Алексея Юлия Навальная. В МВД указали, что в акции принимают участие около 4 тысяч человек.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 06bb285da4
    Андрей Романовсегодня, 01:48

    А потом это скачущее чепушило в обезьяннике будет сопли распускать и мамку звать.Респект силовикам!!Работайте братья!!

Животные
«На всю страну такой один»: кот завис перед зеркалом
1104811читать позжечитаю позже
Животные
«Сменил гнев на милость»: как поладили кот и пес
2607642читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
«Угроза из прошлого»: ученых шокировало число древних вирусов в сырой нефти

Некоторые из них старше человечества, и у нас к ним просто нет иммунитета.

2014117читать позжечитаю позже

Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу14 января

Глобальное потепление способно «сломать» привычный механизм смены климатических циклов.

004097читать позжечитаю позже