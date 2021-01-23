Видео: на Цветном бульваре протестующие напали на правительственную машину

У Московского цирка на Цветном бульваре участники несогласованной акции совершили нападение на автомобиль с «мигалкой».

Произошедший инцидент был запечатлен на видео.

На кадрах видно, как протестующие перекрывают движение машине и начинают бросать в нее снежки, а также бить по ней руками и ногами.

Один из молодых людей даже прыгает на лобовое стекло и разбивает его.

Как сообщил «РИА Новости» источник, в результате водителю выбили глаз. Мужчина госпитализирован. По некоторым данным, автомобиль закреплен за ФСБ, сообщает «Подъём».

Ранее сообщалось, что в Москве началась акция протеста в поддержку блогера Алексея Навального, который был арестован 17 января. По данным Mob Counter, на митинг пришли около 3,5 тысячи журналистов и активистов, в том числе и жена Алексея Юлия Навальная. В МВД указали, что в акции принимают участие около 4 тысяч человек.

