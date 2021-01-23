Адвокат прокомментировал задержания активистов Навального

В Москве началась акция протеста в поддержку блогера Алексея Навального, который был арестован 17 января. По данным Mob Counter, на митинг пришли около 3,5 тысячи журналистов и активистов, в том числе и жена Алексея Юлия Навальная. В МВД указали, что в акции принимают участие около 4 тысяч человек.

В акции также пыталась принять участие юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она приехала на Пушкинскую площадь, но практически сразу была задержана сотрудниками полиции. Всего, как сообщает «ОВД-Инфо», в Москве за участие в несанкционированной акции задержали чуть более 20 человек. Во всех других регионах России — порядка 369 человек.

Любовь Соболь на акции в поддержку Навального © Ridus

Член СПЧ, адвокат Шота Горгадзе уверен, что задержания на акциях в поддержку Навального — следствие провокаций со стороны «определенных взрослых».



Я видел кадры того, как проходили митинги на Дальнем Востоке. Я уверен, что место имеют провокации со стороны определенных взрослых. Подростки не всегда понимают всю глубину происходящего и то, на что их толкают. А вот взрослые все прекрасно осознают и умышленно провоцируют сотрудников правоохранительных органов. В интернете можно найти много свидетельств о том, что на полицейских нападают, откровенно их провоцируют, вступают в драку. Если раньше мы спорили о пластиковых стаканчиках, которые протестующие бросали в правоохранителей, то сейчас в ход пошли уже кулаки. И двусмысленно данную ситуацию трактовать невозможно, — заявил Горгадзе.

«Я считаю, что взрослые провокаторы отойдут в сторону, чтобы подставить под дубинки подростков. А потом западные СМИ будут всем нам рассказывать, как в России полиция задерживает детей. Таких провокаторов, безусловно, нужно задерживать и привлекать к отвественности по всей строгости закона», — добавил юрист.



20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к покушению на господина Навального. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем с 2017 года.

Навального задержали 17 января в Шереметьево, когда он вернулся в Москву из Берлина. Позже Алексей был арестован судом до 15 февраля из-за многократных нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Кроме того, Навального ждет судебное разбирательство по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

