Переболевшим COVID-19 рекомендовано пока не прививаться

Гражданам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, не рекомендуется проходить вакцинацию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В интервью программе «Вести в субботу» она уточнила, что при вакцинации, а также после выздоровления уровень антител практически идентичен.

При этом Голикова отметила, что каждый случай индивидуален.

«Наши наблюдения, которые мы осуществляем на основе статистики, поступающей из регионов, из медицинских организаций, свидетельствуют о том, что случаи вторичного заболевания SARS-CoV-2 единичны», — цитирует ее «РЕН ТВ».

По словам вице-премьера, сейчас затруднительно установить причины повторного заражения COVID-19, так как остается вероятность ошибочной постановки диагноза или ложноположительного теста.

© Максим Слуцкий/ТАСС

Она также сообщила, что «британский» штамм коронавируса не несет угроз жителям России, отмечает ФАН.

Как писал ранее ridus.ru, Голикова заявила, что российские власти готовы до конца 2021 года привить от COVID-19 60% населения страны. По ее словам, чтобы достигнуть популяционного иммунитета, необходимо привить 68,6 млн человек без учета уже переболевших коронавирусом.

При этом введение ковид-паспортов считается недопустимым и не рассматривается, подчеркнула она.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала ковид-паспорта «своевременным и необходимым» условием успешной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Напомним, хотя министр здравоохранения России Михаил Мурашко обещал, что прививки от коронавируса будут делаться на добровольной основе, некоторые медики выступают с инициативой сделать обязательной вакцинацию для представителей ряда профессий, в первую очередь — врачей и учителей, а также других контактных специальностей.

Согласно опросам, привиться готовы лишь 40% россиян, еще столько же решили, что не хотят этого делать, причем многие — категорически.