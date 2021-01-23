«Власть показала прочность»: итоги митингов в поддержку Навального

Прошедшие по всей России митинги в поддержку арестованного блогера Алексея Навального получились относительно малочисленными. Все ожидали, что на улицы выйдет куда больше людей. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru политолог Александр Малахов, подводя итоги прошедших сегодня незаконных акций протеста.

«Оценивать выступления и поведение сторонников Навального не имеет особого смысла. Они действовали по старым своим методикам. Единственное новшество — отвратительное использование социальной сети TiTok для привлечения к участию в митингах несовершеннолетних подростков. В общем, использование технологии „они же дети“ проходило по-максимуму, что требует, безусловно, определенной правовой оценки. Вовлечение детей в политику вызывает отвращение», — рассказал Малахов.



Действия силовиков по обеспечению безопасности на улицах городов были весьма профессиональными и предельно сдержанными, добавил эксперт.

«В Париже массовые акции разгонялись значительно жестче. Никто из французских полицейских с протестующими не церемонился. Такого терпения, как у российских силовиков, у них нет. Известно, что наши полицейские не только обеспечивали правопорядок, но также еще бесплатно раздавали протестующим чай и медицинские маски», — отметил политолог.

В общем, прошедший день показал, что запас прочности у действующей в России политической системы довольно высокий. Митинги, еще раз подчеркну, были малочисленными. На фоне всеобщей усталости от пандемии и связанных с нею ограничений на улицы могло выйти гораздо более внушительное количество граждан, — заключил Александр Малахов.

В Москве на акцию в поддержку Алексея Навального пришли около четырех тысяч человек. Численность митингов в остальных регионах страны оценивается в пределах 30 — 500 человек. В столице, по данным «ОВД-Инфо» порядка 500 участников протеста были задержаны полицией, в том числе юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Общее число задержаний — около 1600 активистов.



Любовь Соболь на митинге в поддержку Навального

Сообщается, что в Москве на Страстном бульваре произошли столкновения активистов Навального и полицейских. Толпа протестующих попыталась оттеснить правоохранителей, в результате чего полицейские вынуждены были прямить в отношении участников митинга дубинки.



Еще в распоряжении ridus.ru оказалось видео, на котором активисты избили какого-то молодого человека, который держал в руках плакат с нелицеприятной надписью в отношении Алексея Навального.



Член СПЧ, адвокат Шота Горгадзе уверен, что столкновения и задержания на акциях в поддержку Навального — следствие провокаций со стороны «определенных взрослых».



Я видел кадры того, как проходили митинги на Дальнем Востоке. Я уверен, что место имеют провокации со стороны определенных взрослых. Подростки не всегда понимают всю глубину происходящего и то, на что их толкают. А вот взрослые все прекрасно осознают и умышленно провоцируют сотрудников правоохранительных органов. В интернете можно найти много свидетельств о том, что на полицейских нападают, откровенно их провоцируют, вступают в драку. Если раньше мы спорили о пластиковых стаканчиках, которые протестующие бросали в правоохранителей, то сейчас в ход пошли уже кулаки. И двусмысленно данную ситуацию трактовать невозможно, — заявил Горгадзе в интервью ridus.ru.

«Я считаю, что взрослые провокаторы отойдут в сторону, чтобы подставить под дубинки подростков. А потом западные СМИ будут всем нам рассказывать, как в России полиция задерживает детей. Таких провокаторов, безусловно, нужно задерживать и привлекать к отвественности по всей строгости закона», — добавил юрист.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.



The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к покушению на господина Навального. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем с 2017 года.

Навального задержали 17 января в Шереметьево, когда он вернулся в Москву из Берлина. Позже Алексей был арестован судом до 15 февраля из-за многократных нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Кроме того, Навального ждет судебное разбирательство по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.