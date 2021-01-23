Сотрудники ОМОН нашли ребенка, потерявшегося в толпе на Пушкинской площади

Сотрудники ОМОН Росгвардии оперативно разыскали 9-летнюю девочку, которая потерялась в толпе на Пушкинской площади в Москве.

О пропавшей дочери правоохранителям сообщил ее отец.

По его словам, он направлялся с двумя детьми в художественную школу, расположенной в районе Пушкинской площади. Из-за большого скопления людей девочка отпустила руку отца и в результате потерялась.

Мужчина обратился за помощью к сотрудникам ОМОН, назвав приметы ребенка. В свою очередь Росгвардейцы по мегафону передали эти приметы. Через 40 минут девочку нашли и привели к отцу, который ждал дочь у автобуса Росгвардии.









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