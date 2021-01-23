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Сотрудники ОМОН нашли ребенка, потерявшегося в толпе на Пушкинской площади

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Сотрудники ОМОН Росгвардии оперативно разыскали 9-летнюю девочку, которая потерялась в толпе на Пушкинской площади в Москве.

О пропавшей дочери правоохранителям сообщил ее отец.

По его словам, он направлялся с двумя детьми в художественную школу, расположенной в районе Пушкинской площади. Из-за большого скопления людей девочка отпустила руку отца и в результате потерялась.

Мужчина обратился за помощью к сотрудникам ОМОН, назвав приметы ребенка. В свою очередь Росгвардейцы по мегафону передали эти приметы. Через 40 минут девочку нашли и привели к отцу, который ждал дочь у автобуса Росгвардии.


   

Ранее сообщалось, что в Москве началась акция протеста в поддержку блогера Алексея Навального, который был арестован 17 января. По данным Mob Counter, на митинг пришли около 3,5 тысячи журналистов и активистов, в том числе и жена Алексея Юлия Навальная. В МВД указали, что в акции принимают участие около 4 тысяч человек.

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