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Жители ДФО не захотели участвовать в акциях в поддержку Навального

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© vk.com

© vk.com

В дальневосточных регионах России закончились митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Численность этих акций варьируется от 30 до 500 человек.

Так, в Магадане на протестную акцию вышли около 70 человек, в Хабаровске — 250, в Петропавловске-Камчатском — около 50, в Южно-Сахалинске — 30.

Во Владивостоке на митинг собрались по разным оценкам от 300 до полутора тысяч граждан, а в Комсомольске-на-Амуре — 100. Ранее сообщалось, что во Владивостоке некоторые демонстранты бросали в сторону полицейских пластиковые бутылки, мелочь и камни.

Дальневосточные регионы являются, как известно, протестными. И даже в этих протестных регионах митинги в поддержку Навального никого не волнуют. Активность низкая. Все давно поняли, что Алексей Навальный вредит России. Это человек, который просит Запад ввести санкции против нашего государства, пытаясь тем самым навредить нашей стране, — прокомментировал президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев.

Всего было задержана более 170 человек. Например, в Хабаровске в руки сотрудников правоохранительных органов угодили 40 участников акции, в Комсомольске-на-Амуре — 30, во Владивостоке 30−40, передает «ОВД-Инфо».

Напомним, Алексей Навальный был арестован до 15 февраля из-за многократных нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Кроме того, Алексея ждет судебное разбирательство по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к покушению на господина Навального. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем с 2017 года.

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