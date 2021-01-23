Во Владивостоке участники незаконного митинга кидали в полицейских бутылки

Во Владивостоке прошел митинг в поддержку блогера Алексея Навального. Некоторые демонстранты бросали в сторону полицейских пластиковые бутылки, мелочь и камни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Новой газеты».

«На митингах Навального специально подготовленные люди нападают на полицейских. Например, на этом фото с митинга во Владивостке человек напал на полицейского со спины. Это явное и запланированное нарушение уголовного кодекса», — отметил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.



Акция во Владивостоке собрала всего 500 человек.

Напомним, Алексей Навальный был арестован до 15 февраля из-за многократных нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Кроме того, Алексея ждет судебное разбирательство по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к покушению на господина Навального. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем с 2017 года.