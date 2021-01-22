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МВД: полицейские, поддержавшие в соцсетях Навального, оказались фейковыми

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© vk.com

© vk.com

В социальных сетях распространяются видеоролики, в которых молодые люди, якобы работающие в полиции, одобряют несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального и отказываются продолжать службу.

В МВД сообщили, что никто из этих людей на самом деле не служит в органах правопорядка, а видеоролики «являются постановочными и носят фейковый характер».

Кроме того, в ведомстве уточнили, что в настоящий момент «принимаются меры по привлечению создателей видеороликов к административной ответственности».

Ранее Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok прекратить распространение материалов с призывами к несовершеннолетним пользователям участвовать в несогласованных акциях протеста, которые должны состояться в эту субботу во всех городах России в связи с арестом оппозиционного блогера Алексея Навального. Администрация социальной сети отреагировала на требование российских властей и приступила к удалению противоправного контента.

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