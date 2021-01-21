«Плохо быть Петей из Бирюлева»: эксперты поддержали требование РКН к TikTok

Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok прекратить распространение материалов с призывами к несовершеннолетним пользователям участвовать в несогласованных акциях протеста, которые должны состояться в эту субботу во всех городах России в связи с арестом оппозиционного блогера Алексея Навального.

Действиям Роскомнадзора предшествовала волна возмущения в Сети. Многим не понравилось то, что российская оппозиция распространяет информацию о своих мероприятиях в сообществах, где основной аудиторией являются несовершеннолетние.

Решение Роскомнадзора в отношении призывов отечественной оппозиции абсолютно здравое и адекватное. Когда дерутся политики, то вовлекать в эту драку детей, естественно, неприемлемо. Для Назального работа с TikTok — очередной метод расширения своей аудитории. Он в свое время одним из первых пришел на YouTube и добился на этой площадке успеха. Сейчас Навальный пытается провернуть то же самое с TikTok. И его, судя по всему, не волнует, что аудитория этого сервиса — несовершеннолетние юноши и девушки, у которых еще не сформировалось критическое мышление. Разумеется, попытки влияния на несовершеннолетнюю молодежь являются противозаконными и аморальными, — прокомментировал ситуацию политолог Михаил Ковалев.

Информацию о митингах среди подростков распространяют те же люди, которые утверждали, что президента Белоруссии Александра Лукашенко нужно лишить родительских прав, поскольку он «втягивает в политику своего несовершеннолетнего сына Колю».



«Некрасиво это — звать юных людей на митинги, умалчивая о возможных последствиях. Хорошо быть Леонидом Волковым, выступающим в Берлине и призывающим издалека. Хорошо быть медийной личностью. Плохо быть Петей из Бирюлева, который за все это и огребет», — написала Федорова в Facebook.

