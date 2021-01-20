«Тухлая щука»: эксперт указал на ошибку Запада в отношении Навального

Блогер Алексей Навальный и его западные кураторы совершают большую ошибку, рассчитывая на победу в борьбе за власть в РФ. Сегодня россияне воспринимают Навального совершенно не так, как два или три года назад. Отношение к этому человеку кардинально изменилось, причем не в лучшую сторону. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Навальный начал активно помогать внешним силам вводить санкции против России. Таким образом, Алексей превратился из оппозиционного блогера в настоящего предателя. Когда он просто выпускал всевозможные расследования, то это было, в общем, полезно. Как говорится, на то и щука, чтобы карась не дремал. Многим нравилось, что Навальный был настоящей занозой, эдаким раздражителем для нечистых на руку чиновников. Однако все поменялось, когда Алексей стал призывать к санкциям. Таким образом, он борется уже не с отдельными чиновниками, а против всего российского государства. Наш народ может простить что угодно, но предательства он никогда не простит», — пояснил эксперт.

Вероятно, Навальный вернулся в Россию, где сразу же был арестован за многократные нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше», благодаря «давлению со стороны внешних сил, которые используют Алексея в качестве оружия для войны против России», добавил Данюк.

Если оппозиционный деятель эмигрирует за рубеж, то он быстро теряет поддержку среди россиян. Яркий пример тому — бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Поэтому Навальный вернулся в Россию, чтобы стать так называемым «узником совести». Возможно, западные кураторы думают, что таким образом Алексей сможет хоть немного восстановить свой политический капитал, который он растерял за последние десять лет. План, безусловно, красив. Но только кураторы не учли, что «щука» протухла. Предательства наш народ не прощает, — заключил член Общественной палаты РФ.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.



Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к покушению на господина Навального. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем с 2017 года.