Захар Прилепин и Сергей Миронов «реставрируют сталинизм»

Новая партия Захара Прилепина, Сергея Миронова и Геннадия Семигина «Справедливая Россия — за правду» рискует в ближайшее время столкнуться с обвинениями в попытках реставрации сталинизма. Такое предположение в интервью ridus.ru высказал советник руководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Делягин.

Ранее Захар Прилепин отметил, что Россия нуждается в жесткой «левой» компоненте, то есть в команде, которая умеет «настраивать социалистические механизмы в политике и экономике», а также навязывать их «буржуазному истеблишменту».

«Мы хотим заменить собой этот истеблишмент, если он не справляется с новейшими вызовами. Изменить экономический курс, наконец. У нас есть идея по этому поводу. Надо брать парламент. Надо всерьёз и спокойно претендовать на правительство. Но сначала нужна сильная левая политическая партия», — заявил Прилепин в своем «манифесте о намерениях».

«Объединенная партия — это некий ответ на запрос общества на социальную справедливость и наведение порядка в органах власти и стране в целом. И Миронов, и Прилепин не раз говорили о необходимости наведения порядка. Миронов как представитель парламентской партии очень многое для этого делал, — рассказал Михаил Делягин. — Но здесь надо понимать, что наши отечественные либералы имеют привычку рассматривать любые попытки исполнения уголовного кодекса как проявление „сталинского террора“. Например, когда я в свое время сказал, что вор должен сидеть не в правительстве, на меня набросились все либералы, обвиняя в призывах к „сталинскому террору“. Я говорю, простите пожалуйста, вы Уголовный кодекс России читали? В общем, со стороны либералов мы можем услышать любое обвинение. Ведь либералы, как правило, либо профессиональные лжецы, либо идиоты. По крайней мере, большая их часть».



Нужно еще понимать, что сталинизм, который существует в общественном сознании, и наведение порядка в государстве — это совершенно разные вещи. Кроме того, реальный сталинизм как раз соблюдал закон в значительно большей степени, чем нынешняя Российская Федерация. Вряд ли при Иосифе Сталине судья имел бы возможность систематически принимать незаконные решения, — заметил наш собеседник.

Идеологическая база у партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» абсолютно одинаковая, поэтому их объединение в одну политическую структуру — решение очень разумное, добавил Делягин.



«Эти три партии строят свою политику на принципах социал-демократии и патриотизма. Если есть структуры, у которых единая идеология, а значит, одна социальная база, то почему бы им не объединиться. Зачем рвать единую электоральную базу на части?» — пояснил эксперт.

Запрос на социальную справедливость — это традиционно русский запрос, поскольку «Россия всегда была левой», высказалась, в свою очередь, политконсультант Алена Август.

«Американская идея о том, что человек, как говорится, должен сделать себя сам, понятна в России не всем. У нас всегда полагали, что государство обязано о людях заботиться, помогать им. Однако последние тридцать лет правительство в России было преимущественно правым, поэтому, я считаю, у новой объединенной партии есть хорошие шансы победить на предстоящих выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2020 года», — заключила Август.

В среду, 20 января, стало известно, что высшее руководство новой партии будет состоять из одного председателя и двух его заместителей. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов надеется, что председателем выберут его. На должности своих заместителей глава эсеров, надо полагать, предложит руководителя партии «За правду» Захара Прилепила и лидера «Патриотов России» Геннадия Семигина.